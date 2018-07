Cristaldo se emociona com gol e diz que família sofreu com as críticas

Autor do gol da vitória de virada do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Fluminense, neste domingo, no Allianz Parque, o atacante Cristaldo não conteve a emoção ao final da partida e chegou a chorar ao falar do gol marcado aos 45 minutos do segundo tempo. O argentino, que começou no banco de reservas, contou que ele e sua família sofreram muito nos últimos dias por causa das críticas ao seu futebol.

"Estou emocionado por voltar a fazer gol. Sou um cara que nunca desisto das coisas e por isso estou emocionado. Sei o meu valor e o que minha família suportou neste momento. Hoje, podemos vencer em casa, algo importante. Vida de jogador de futebol não é fácil, mas quem mais sofre é a família, que tem que suportar toda a pressão. Minha mulher sempre esteve comigo e suporta bem. Quero dedicar essa vitória para ela", disse o atacante, visivelmente emocionado.

O técnico interino, Alberto Valentim, fez questão de elogiar a dedicação e postura dos jogadores do Palmeiras ao final do jogo. O fato da equipe ter entrado em campo na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro se tornou uma pressão ainda maior para administrar.

"Não é confortável jogar na zona de rebaixamento. Aumenta a pressão e a ansiedade. O Oswaldo (de Oliveira, ex-técnico da equipe) já falava isso e é a verdade. A entrega desses jogadores nos jogos e treinos é incrível. Lógico que temos que melhorar e isso já conversamos, mas a forma com que eles se entregam, procurando superar as dificuldades, é de se elogiar. Estão todos de parabéns", disse o treinador.

Cristaldo, assim como Leandro Pereira, tem sido muito criticado pelo fato do Palmeiras ter dificuldades para finalizar e marcar gols. Tanto que a contratação de Alecsandro foi bastante festejada pela torcida. O novo reforço palmeirense estreou neste domingo. "Vim para ajudar o time e fico feliz por ter colaborado na vitória. Foi nosso primeiro resultado positivo em casa e isso dá mais tranquilidade para trabalhar", falou o centroavante, que teve atuação regular em sua estreia com a camisa alviverde.