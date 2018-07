Cristaldo se vê em evolução e pronto para ser titular no Palmeiras

O argentino Jonathan Cristaldo se tornou titular do Palmeiras no jogo da última quarta-feira, contra o Flamengo, e afirmou nesta quinta que se vê em evolução dentro da equipe, principalmente por estar mais adaptado ao futebol brasileiro do que quando chegou ao clube Alviverde, em agosto.

Cristaldo veio do Metalist Kharkiv, da Ucrânia, por indicação do técnico argentino Ricardo Gareca, com quem trabalhou no Vélez Sarsfield entre 2007 e 2011. O atacante gosta de se movimentar bastante pelas pontas e conquistou a torcida ao marcar o gol da vitória contra o Criciúma, na última semana.

"O (técnico) Dorival Junior é uma boa pessoa, está nos fazendo crescer e nos dá confiança. Com o tempo vou conhecê-lo melhor", disse. Cristaldo admitiu que trabalhar com técnico brasileiro é um pouco diferente do que com Gareca, mas explicou que o idioma e o novo perfil de treinador não serão problemas.

Quando assumiu o comando, Dorival inclusive pediu para a torcida ter paciência com os quatro argentinos do elenco trazidos (Cristaldo, Mouche, Allione e Tobio) por Gareca, por entender que eles precisavam se adaptar ao futebol brasileiro. Para Cristaldo, essa etapa já esta quase sendo vencida. "Já avançamos bastante. Precisamos esperar que os companheiros entendessem como é o meu estilo e eu tive de aprender como é a forma em que o futebol é jogado no Brasil", afirmou.