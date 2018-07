Cristaldo tem pena reduzida e reforçará o Palmeiras em Curitiba

O Palmeiras conseguiu um efeito suspensivo e o atacante Cristaldo está liberado para enfrentar o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, em Curitiba, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador havia pegado dois jogos de suspensão por ter sido expulso no clássico contra o Santos.

Ele recebeu o cartão vermelho por acertar uma cotovelada no zagueiro Gustavo Henrique. O departamento jurídico alviverde já havia conseguido tirar o atleta de punição pelo artigo 254-A, que julga agressão, e prevê pena de quatro a 12 partidas de gancho. Cristaldo foi julgado por ter praticado ato hostil.

Com o efeito suspensivo, o jogador deve ser titular na próxima partida, já que Lucas Barrios está na seleção paraguaia. O Palmeiras está na nona colocação do Brasileirão, com 48 pontos, e precisa da vitória para manter as esperanças de entrar para o G4 - atualmente está a seis pontos do Santos, o quarto colocado.