Cristian festeja primeiro gol após retorno ao Corinthians

Cristian marcou neste domingo, contra o Ituano, em Itu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o primeiro gol desde o seu retorno ao Corinthians, no início do ano. De pênalti, o volante abriu o placar aos 12 minutos do segundo tempo no empate por 1 a 1, no estádio Novelli Júnior. Na comemoração, ele beijou o símbolo no clube.

"Tenho um carinho muito grande pela torcida do Corinthians. Sempre deixei bem claro que tenho uma admiração muito grande pela torcida, pelo clube e acho que estava precisando fazer um gol. Foi bom e agora vamos para a próxima", disse.

Em sua primeira passagem pelo Parque São Jorge, entre 2008 e 2009, ele havia feito oito gols. Neste domingo, Cristian só foi titular porque Tite resolveu poupar a maioria dos titulares. O volante, inclusive, foi o capitão da equipe.

Outro jogador que teve a chance de começar jogando em Itu foi Edu Dracena. Reserva imediato de Felipe, o zagueiro acabou lamentando o empate. "Pela qualidade dos jogadores do Corinthians, poderia ter sido melhor. Mas o calor estava muito forte, o time jogou vez ou outra, falta entrosamento. A gente fez o que o Tite pediu, todo mundo lutou, batalhou. Foi justo pelo que as duas equipes criaram. Os dois goleiros quase nem trabalharam", disse.

O Corinthians volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Linense, em Lins, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Paulista, por causa da participação da equipe na Libertadores. Tite ainda não definiu se vai utilizar os reservas novamente.