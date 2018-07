Cristian Rodríguez desfalca o Grêmio nas quartas do Gaúcho

O Grêmio não terá Cristian Rodríguez para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. O uruguaio, principal reforço do clube para a temporada, está há mais de três semanas com uma lesão muscular na coxa direita. Ele chegou a treinar normalmente na segunda e na terça-feira, mas falhou no último teste, nesta quarta.

A primeira parte da atividade no CT Luiz Carvalho, nesta tarde, foi fechada à imprensa. Quando os veículos de comunicação tiveram acesso ao campo, Felipão comandava trabalho de bola parada sem a presença de Cristian Rodríguez. A assessoria de imprensa do clube, que chegou a informar, na terça, que o uruguaio ficaria no banco de reservas diante do Novo Hamburgo, agora diz que ele "segue seu trabalho de recuperação com os fisioterapeutas do clube" e está fora da partida desta quinta-feira. O meia Giuliano também não estava em campo quando os jornalistas tiveram acesso ao treino, mas, de acordo com o Grêmio, ele está relacionado para o confronto. Apesar do mistério, é certo que o treinador vai promover o retorno de diversos titulares, como Marcelo Grohe, Rhodolfo, Ramiro, Luan e Braian Rodriguez. Eles foram poupados na última rodada para evitar cartões amarelos e uma eventual suspensão para esta quinta. O volante Marcelo Oliveira também deve voltar ao time. Ele ficou de fora no fim de semana por conta de uma gripe. Mas já se recuperou e deve ser titular. O Grêmio entre em campo às 18h30, na Arena, lutando por vaga nas quartas de final. Em caso de empate, o jogo será decidido nos pênaltis.