Cristian Rodríguez é recebido com festa pela torcida do Grêmio

Recém-contratado pelo Grêmio, Cristian Rodríguez desembarcou nesta manhã em Porto Alegre e foi recebido com festa no Aeroporto Salgado Filho, mesmo com a chuva na capital do Rio Grande do Sul. Com uma bandeira do clube, ele foi de encontro aos torcedores para saudá-los, agradecendo o carinho na sua recepção.

"Foram 15 horas de um cansativo voo até aqui, mas chegar e ver uma recepção dessas me deixa muito feliz e tranquilo para fazer meu trabalho. O Grêmio é uma equipe reconhecida mundialmente, tem história, grandes jogadores, é um prazer estar aqui", disse.

Do aeroporto, Cristian Rodríguez seguiu para o CT do Grêmio, onde conheceu as instalações do clube e teve o primeiro contato com elenco. E o uruguaio, inclusive, reencontrou o volante Fellipe Bastos, a quem conhecia dos seus tempos no Benfica. "O Fellipe já era careca com 16 anos", brincou.

Cristian Rodríguez será apresentado pelo Grêmio na Arena, na manhã desta quarta-feira, no mesmo dia em que o time vai enfrentar, às 22 horas, o Ypiranga, em Erechim, pelo Campeonato Gaúcho. O uruguaio, de 29 anos pertence ao Atlético de Madrid e estava emprestado ao Parma, clube italiano que sofre com sérios problemas financeiros, e chega ao Grêmio com contrato apenas até junho, mas mesmo assim sua chegada desperta grande expectativa nos torcedores.

O novo reforço gremista fez parte da seleção uruguaia que disputou a Copa do Mundo de 2014 e da que venceu a Copa América em 2011. Além disso, também já vestiu as camisas de Peñarol, Paris Saint-Germain, Benfica e Porto.