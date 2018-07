Cristian Rodríguez é regularizado e já pode estrear pelo Grêmio

O técnico Luiz Felipe Scolari vai poder contar com um reforço importante para a próxima partida do Grêmio no Campeonato Gaúcho. Principal contratação da equipe para a temporada, o uruguaio Cristian Rodríguez teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta quinta-feira e vai poder fazer a sua estreia contra o Cruzeiro de Porto Alegre no próximo sábado, às 18h30, na Arena.

Cristian, conhecido pelo apelido de Cebola Rodríguez, treinou pela primeira vez com o elenco na manhã desta quinta-feira, um dia depois da vitória gremista sobre o Ypiranga, por 1 a 0, em Erechim.

Recém-contratado, o jogador uruguaio chegou a Porto Alegre na última terça-feira, recepcionado com festa pelos torcedores no Aeroporto Salgado Filho, e foi apresentado no dia seguinte na Arena Grêmio. Ele pertence ao Atlético de Madrid, mas estava emprestado ao Parma. Como vinha jogando regularmente, está em boa forma física.

Para pegar o Cruzeiro, Felipão não poderá contar com o atacante Yuri Mamute, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o volante Fellipe Bastos, que também recebeu a terceira advertência e ainda foi expulso, o que o levará a também ficar de fora do confronto com o Lajeadense, em 22 de março.