Cristian Rodríguez treina e deve reforçar o Grêmio na quinta

O Grêmio poderá ter o reforço de Cristian Rodríguez, o Cebolla, no duelo com o Novo Hamburgo, na próxima quinta-feira, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Ao menos foi essa a indicação dada no treinamento desta segunda-feira do time no CT Luiz Carvalho, que contou com a participação do jogador uruguaio.

Cebolla se contundiu na sua partida de estreia pelo Grêmio, o duelo com o Cruzeiro de Porto Alegre, em 14 de março, logo após a sua chegada ao clube e vinha desfalcando o time desde então. Agora, porém, deve se tornar mais uma opção para o técnico Luiz Felipe Scolari, na fase de definição do Campeonato Gaúcho.

No treinamento desta segunda-feira, Cebolla trabalhou ao lado dos seus companheiros e se mostrou recuperado e participativo, inclusive finalizando a gol. Assim, parece estar apto a enfrentar o Novo Hamburgo, em duelo que vale vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho.

Além de Cebolla, o Grêmio também terá os reforços de Marcelo Grohe, Rhodolfo, Ramiro, Marcelo Oliveira, Luan e Braian Rodriguez. Todos eles foram poupados no duelo com o São José, no último domingo, e treinaram normalmente nesta segunda-feira.

Geromel, Fellipe Bastos, Matías Rodriguez, Yuri Mamute e Júnior, todos eles titulares no confronto do fim de semana, realizaram apenas trabalhos regenerativos nesta segunda. O elenco do Grêmio volta a treinar nesta terça-feira, às 15h30, dessa vez na Arena.