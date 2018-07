Cristian vê Copa do Brasil como chance de 'retomada' para o Corinthians

Com apenas uma vitória em seus últimos cinco compromissos no Campeonato Brasileiro, o Corinthians se afastou da luta pelo título - está a seis pontos do líder Palmeiras. Com o time às vésperas de iniciar a participação em um novo torneio, a Copa do Brasil, o volante Cristian reconheceu nesta segunda-feira o momento complicado, mas apontou a competição como uma chance de retomada para a equipe.

"A gente tem que retomar a jogar bem. Temos de ter confiança, não adianta ir para jogar mal. Automaticamente a confiança vai diminuir. Temos de ir para ter uma retomada. Jogar no Rio é difícil, mas são dois jogos. Temos de fazer um primeiro jogo muito bom, atento em tudo, Copa do Brasil é complicada. Jogo não será fácil, mas temos condições de sair com a vitória", disse.

Apesar da má fase do Corinthians, o time segue vivo no Brasileirão, tanto que está dentro do G4, em quarto lugar. O foco, porém, agora é o duelo com o Fluminense, quarta-feira, em Edson Passos, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, como afirmou Cristian. O volante destacou que além de conseguir um bom resultado, a equipe precisa voltar a atuar bem para retomar a confiança na temporada.

"Lá dentro já mudamos a página faz tempo. Sábado nos cobramos no vestiário, a gente sabia que não fez bom jogo, é passado. Agora falamos do Fluminense, de outra competição, que dá vaga na Libertadores, tem de saber jogar. Gol fora de casa ajuda muito. Temos de fazer bom jogo para sair com a vitória", disse.