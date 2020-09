Cristiane, atacante do Santos, anuncia gravidez da mulher: 'Mundo completo'

A atacante Cristiane divulgou nas redes sociais, nesta sexta-feira, que sua mulher, a advogada Ana Paula Garcia, está esperando um filho. Na publicação, a jogadora do Santos mostrou um par de sapatinhos e um vídeo do ultrassom que revelou a gravidez. As novas mamães ainda não confirmam o sexo da criança.

"Você está sendo esperada (o) e amada (o) desde o momento que estávamos procurando nosso doador."

O Santos também usou as redes sociais para comentar a chegada do novo integrante na família de Cristiane.

A nossa artilheira vai ser mamãe! Muitas felicidades ao casal Cristiane Rozeira e Ana Garcia. A base vem forte! ?? pic.twitter.com/a6tZhFBJlO — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 25, 2020

No texto da publicação, Cristiane prometeu contar muitas histórias para a criança. "Tem um montão de história que vamos te contar, somos mamães incríveis e cheias de conquistas que você ainda vai ouvir muito falar."