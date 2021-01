Cristiane renova com o Santos e manda recado à torcida: 'Trazer muitas alegrias'

O Santos anunciou a renovação de contrato da atacante Cristiane, um dos destaques do time feminino em 2020. Com uma postagem nas redes sociais, o clube informou que o vínculo da experiente jogadora de 35 anos foi estendido por mais uma temporada. A renovação já estava acertada desde a semana passada.

"Orgulho e felicidade em renovar por mais um ano meu contrato com as Sereias da Vila", afirmou Cristiane em declarações ao site oficial do Santos, que completou a celebração em um vídeo postado pelo clube da Vila Belmiro. "E aí nação santista, espero que tenham passado um ótimo finalzinho de ano. Agora em 2021, notícias boas, contrato renovado com o Peixão para trazer muitas alegrias para vocês", completou a atacante, com larga passagem pela seleção brasileira.

Há duas semanas, o Santos anunciou uma homenagem a Cristiane. Ela também terá a sua imagem no muro do CT Rei Pelé, em Santos, feita pelo artista Ketlen. "Nada mais justo uma das maiores artilheiras do futebol brasileiro deixar seu nome da história do clube que mais marcou gols no futebol. Sua trajetória nas Sereias da Vila ficará marcada para sempre e agora estará eternizada na galeria de nossos ídolos e estampada em nosso muro. Obrigado e parabéns pela sua grandiosa carreira", disse a placa recebida pela atacante.

Além de Cristiane, outras jogadoras também tiveram os contratos ampliados. Tudo isso faz parte de um projeto do Santos para fortalecer e aparecer, ainda mais, no cenário do futebol feminino. São oito as atletas que renovaram seus vínculos com o clube nos últimos dias: Bia Menezes, Brena, Camila Gomes Rodrigues, Day Silva, Erikinha, Fê Palermo, Michelle e Rita Bove.