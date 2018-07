Quer passar um tempo com Cristiano Ronaldo? Então veja como

Cristiano Ronaldo é desses astros do futebol mundial que estão sempre metidos em eventos promocionais. O atacante português do Real Madrid sabe o peso que tem diante dos aficcionados por futebol e não perde a chance de encampar boas ações. A mais recente notícia do craque dá conta de que ele passará um dia com um torcedor escolhido ou sorteado num hotel quatro estrelas de Madrid. Esse sortudo ou sortuda poderá fazer uma refeição com CR7, cortar o cabelo com o craque e ainda assisti-lo in loco no clássico com o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Não é pouco.

Para conseguir, o torcedor tem de participar de uma promoção (http://bit.ly/JoinCristianoRonaldo) e fazer uma doação para ajudar escolas no Haiti. Veja o vídeo e tire suas dúvidas. Saiba também como participar. Na gravação, Cristiano Ronaldo diz que o 'ingrediente-chave' é ele próprio. Está pronto para ser surpreendido?, pergunta o atacante.