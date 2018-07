Cristiano Ronaldo abrirá museu em sua terra natal

SÃO PAULO - Cristiano Ronaldo abrirá um museu para os seus fãs em sua terra natal, em Funchal, na Ilha da Madeira. Nesta segunda-feira, o craque português chegou ao local com mais dois troféus: o de melhor jogador da Liga espanhola na temporada 2012/13 e o de jogador mais valioso do torneio.

O atleta visitou o espaço onde será instalado o acervo que reunirá seus prêmios e conquistas. A inauguração está prevista para o próximo dia 15. Cristiano Ronaldo, segundo Hugo Aveiro, seu irmão, deve comparecer ao evento. No dia 13 de janeiro, o português tem a chance de aumentar a coleção de troféus. O camisa 7 do Real Madrid é o grande favorito a ganhar a Bola de Ouro da Fifa, prêmio conquistado em 2008. O jogador celebra o atual momento, mas garantiu que não fica pensando em ser novamente o melhor do mundo.

Cristiano Ronaldo, que marcou 14 gols nos últimos sete jogos do Real Madrid, se recupera de uma lesão muscular na coxa e deve voltar à equipe espanhola no próximo sábado, contra o Olímpic de Xativa, fora de casa, pela Copa do Rei. O craque foi responsável pela classificação da seleção portuguesa para a Copa 2014. Na decisão diante da Suécia, o atacante marcou três gols na vitória por 3 a 2 fora de casa.