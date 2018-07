Cristiano Ronaldo admite que gosta de prêmios individuais

Durante a cerimônia em que recebeu a chuteira de ouro do futebol europeu, Cristiano Ronaldo admitiu o que já era sabido por muita gente: ele gosta de ganhar prêmios individuais. No discurso, o craque português agradeceu aos companheiros, a sua família e à torcida do Real Madrid. Ele também reconheceu que ganhar títulos é o mais importante, mas não despreza as premiações individuais.

"Obviamente, o coletivo é mais importante, mas não vou dizer que o individual não seja. Eu gosto muito de receber estes prêmios e trabalho muito para isso. É um dia especial para mim. Ganhar esta terceira chuteira de ouro é como se fosse a primeira", destacou o camisa 7 do Real Madrid.

Entre os prêmios individuais de Cristiano Ronaldo, estão: duas escolhas de melhor jogador do mundo pela Fifa (2008 e 2013), uma de melhor jogador do Campeonato Espanhol (2013), duas de melhor jogador do Campeonato Inglês (2006-07 e 2007-08), uma de melhor jogador da Europa (2007-08) e um Prêmio Puskas, dado ao autor do gol mais bonito do ano em 2009.

Em 2014, o atleta também faturou o Prêmio Laureus, dado como 'Oscar do esporte', como melhor atleta masculino da temporada. Nesta quarta, Ronaldo ganhou a chuteira de ouro do futebol europeu pela terceira vez.