Com Euro, Cristiano Ronaldo alcança glória que Messi ainda não teve

De uma tacada só, Cristiano Ronaldo consegue o primeiro título da história do futebol português depois de frustrações, nas quais sempre foi o craque solitário, supera Lionel Messi na eterna comparação sobre o desempenho dos rivais em suas respectivas seleções e se torna favorito à próxima Bola de Ouro.

Em 2004, ele havia batido na trave. Na final da Eurocopa contra a Grécia, Portugal era favorito. Porque jogava mais, estava em casa e tinha Felipão no auge. Mesmo com tudo tranquilo e favorável, o time perdeu o título em um escanteio. Aos 19 anos, Cristiano Ronaldo era o mais jovem titular em uma final europeia. Seu choro, contido pelo técnico brasileiro, foi uma das imagens mais marcantes do vice. Só ele e Ricardo Carvalho permaneceram no time até a volta por cima dada neste domingo.

Cristiano Ronaldo é o único português a marcar em três Mundiais. Em 2006, Portugal acabou em quatro lugar; em 2010, o time perdeu para a Espanha, que estava no auge do seu tiki-taka. Na Copa do Brasil, caiu na primeira fase sem brilhar. Desde 2003, anotou 61 gols em 132 jogos pela seleção, média de 0,46 por partida.

A alegria do português faz contraste imediato com o choro de Messi, semanas atrás, vice com a Argentina. Cristiano Ronaldo ganhou tudo. Não lhe falta mais nada.