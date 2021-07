Cristiano Ronaldo aproveita férias com promessa de continuar na Juventus

O atacante Cristiano Ronaldo vai permanecer na Juventus por mais uma temporada, de acordo com o jornal italiano Gazetta dello Sport. Aos 36 anos, o astro português vai entrar em seu último ano de contrato com a equipe italiana na temporada 2021/2022. As negociações ainda estão na fase inicial.

De acordo com a publicação, o agente do jogador, o empresário Jorge Mendes, estaria discutindo também outra possibilidade: uma extensão do contrato por mais duas temporadas com uma redução salarial.

Outras negociações do futebol europeu também podem influenciar no destino de Ronaldo. Uma delas é a eventual saída de Mbappé do PSG. Se isso se confirmar, o português é um dos nomes cotados jogar em Paris. Manchester United e Real Madrid também acompanham as conversações com interesse.

A reapresentação da Juventus está marcada para o dia 14 de julho. Com a volta de Massimiliano Allegri para a Juve, a presença de uma figura como a de Cristiano Ronaldo tem influência direta no projeto do clube.

Na semana passada, Federico Cherubin, novo diretor esportivo da Juventus, havia declarado que o craque não havia demonstrado deseje de se transferir. "Ronaldo não deu nenhum sinal. Especialmente sobre esses rumores de transferências. Não há também nenhum sinal da Juventus nesse sentido. Ele é fundamental para o nosso projeto. Na temporada passada ele entrou em campo 44 vezes marcando 36 gols", afirmou o dirigente.

Após a desclassificação de Portugal na Eurocopa, o atacante vive um período de férias com a família. Nas redes sociais, o camisa 7 escreveu que está "descansando com seus amores". Na foto, ele aparece está ao lado de sua esposa, Georgina Rodríguez, e de seus quatro filhos, Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina, Eva Maria e Mateo Ronaldo.