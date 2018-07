Cristiano Ronaldo assina novo contrato e minimiza preocupação com gols

Em evento especial no Santiago Bernabéu, o atacante Cristiano Ronaldo selou nesta segunda-feira a renovação do seu contrato com o Real Madrid até junho de 2021. O português foi alvo de seguidos elogios por parte do presidente do clube, Florentino Pérez, e principal foco de atenção do clube no dia. Mas não escapou das perguntas sobre o seu rendimento nesta temporada europeia.

Os maiores questionamentos foram sobre o número de gols. Apesar de seguir decisivo ao time madrilenho, Cristiano Ronaldo caiu de rendimento em comparação a temporadas anteriores. Na atual, ele marcou "apenas" sete gols até agora, sendo cinco no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões.

Mas a média inferior às temporadas passadas parece não abalar o atacante. "Os gols são bons, mas isso é um processo natural. A temporada é muito grande e por isso tenho que seguir trabalhando, com a intenção de querer melhorar sempre. Estou muito bem, satisfeito. Ainda estamos no início da temporada. O melhor ainda está por vir", disse o jogador.

Cristiano Ronaldo estendeu seu vínculo com o Real pela segunda vez. Na primeira, ainda em 2013, renovara até 2018. Se cumprir o novo contrato até o fim, em 2021, seguirá defendendo a equipe até os 36 anos, completando 12 no total no clube espanhol. Ele chegou à equipe de Madri em 2009, vindo do Manchester United.

Se depender do jogador, o novo contrato não será o último com o Real. Ele afirmou nesta segunda que pretende se aposentar no clube. "Este é um dia especial para mim. Estou firmando um vínculo com o Real Madrid, que é o meu clube do coração, é a minha cara. Quero terminar [minha carreira] aqui. Este é o meu penúltimo contrato. Ainda não é último, quero deixar isso bem claro", afirmou.

Cristiano Ronaldo garantiu estar motivado para seguir liderando a equipe. "Agora estou no melhor momento da minha vida. Depois de ganhar a Liga dos Campeões e a Eurocopa [pela seleção portuguesa], e de renovar por cinco anos, é um ano de sonho que jamais pensei que pudesse acontecer", declarou o atacante português.