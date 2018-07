Cristiano Ronaldo aumenta sua frota de carros

SÃO PAULO - Os astro Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, aumentou sua coleção de carros. Ele ganhou semana passada um novo modelo de um dos parceiros do clube espanhol. Todos os jogadores do time foram presenteados. O carro recebido pelo atacante português foi um Audi R-8 Coupé, com potência de 525 cavalos. Cristiano Ronaldo escolha um modelo caro. Seus colegas optaram por carros avaliados em R$ 250 mil. O do atacante foi um avaliado em R$ 500 mil.

Confira os carros de Cristiano Ronaldo: Ferrari, Porche, Rolls Royce, Bentley, Maserati, Aston Martin, Mercedes e Audi. Sua frota é avaliada em R$ 12 milhões.