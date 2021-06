Cristiano Ronaldo avisa após eliminação de Portugal: 'Voltaremos mais fortes'

O atacante Cristiano Ronaldo se posicionou nesta segunda-feira nas redes sociais sobre a eliminação de Portugal nas oitavas de final da Eurocopa diante da Bélgica - derrota por 1 a 0, no domingo, em Sevilha, na Espanha -, e disse que todos estão "orgulhosos" do caminho da seleção, que "ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses".

"Não conseguimos o resultado que queríamos e saímos da competição antes do desejado. Mas estamos orgulhosos do nosso percurso, demos tudo para renovar o título de campeões europeus e este grupo provou que ainda pode dar muitas alegrias aos portugueses", escreveu o jogador da Juventus, da Itália, em sua conta oficial no Instagram.

A seleção portuguesa, que defendia o título europeu conquistado em 2016 na França, caiu diante da Bélgica, atual líder do ranking da Fifa, com um gol do meia Thorgan Hazard, aos 42 minutos do primeiro tempo.

"Os nossos torcedores estiveram incansáveis no apoio à equipe do início ao fim. Foi por eles que corremos e lutamos, no sentido de corresponder à confiança que depositaram em nós. Não foi possível chegar onde todos queríamos, mas fica aqui o nosso sincero e profundo agradecimento", disse o capitão da seleção portuguesa.

Em suas declarações, Cristiano Ronaldo, que na Eurocopa marcou cinco gols e lidera a lista de artilheiros, aproveitou ainda para dar os parabéns à Bélgica e desejar boa sorte para todas as seleções ainda vivas na disputa, garantindo que Portugal voltará mais forte.

"Parabéns à Bélgica e boa sorte para todas as seleções que continuam na competição. Quanto a nós, voltaremos mais fortes. Força Portugal!", completou o atacante, que junto com a mensagem postou uma foto da seleção portuguesa perfilada para foto antes da partida.