Cristiano Ronaldo bate recorde de gols na liga espanhola

O português, que já foi eleito Jogador do Ano, estava junto à trave logo aos quatro minutos do jogo em casa, e o gol o fez superar a marca que dividia com Hugo Sanchez, ex-atacante do Real, e Telmo Zarra, ex-Atlético de Bilbao.

O mexicano Sanchez estabeleceu sua marca na campanha de 1989/90, e Zarra na temporada 1950/51.

Ronaldo marcou 52 vezes em todas as competições, incluindo seis na Liga dos Campeões e sete na Copa do Rei, em que conferiu o gol da vitória na final contra o Barcelona.