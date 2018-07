Cristiano Ronaldo bate recorde e Real Madrid supera Copenhague

COPENHAGUE - Mesmo já classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões e com a primeira colocação do Grupo B garantida, o Real Madrid entrou com o time completo em campo nesta terça-feira e não deu chances para o Copenhague. Apesar de estar atuando na Dinamarca, os espanhóis venceram por 2 a 0, com gols de Modric e Cristiano Ronaldo, que ainda perdeu um pênalti no fim.

Apesar do pênalti perdido, Cristiano Ronaldo escreveu um pouco mais seu nome na história da Liga dos Campeões, batendo o recorde de gols na fase de grupos de uma edição. Nesta terça ele marcou seu nono gol na competição, superando Zlatan Ibrahimovic, Ruud van Nistelrooy, Filippo Inzhagi e Hernán Crespo, que haviam marcado oito em torneios anteriores.

O resultado desta terça levou o Real a 16 pontos, invicto na primeira fase e sem problemas para passar às oitavas como líder da chave. Por outro lado, o Copenhague, que poderia ainda brigar por um lugar na Liga Europa, desperdiçou a chance e encerrou sua campanha como lanterna do grupo, com quatro pontos.

Mesmo com o Copenhague precisando da vitória, foi o Real Madrid que foi para cima nesta terça e abriu o placar aos 25 minutos, com um golaço de Luka Modric. O meia recebeu na intermediária, driblou o marcador cortando para o pé direito e arriscou de fora da área, no ângulo do goleiro.

O Copenhague chegou a ter um gol anulado pelo árbitro, que viu falta em Casillas no lance, e o Real Madrid se aproveitou para selar o placar na etapa final. Logo aos três minutos, Marcelo cruzou, Pepe ajeitou e Cristiano Ronaldo encheu o pé para marcar. O português ainda desperdiçou grande chance de marcar o terceiro ao cobrar pênalti fraco, em cima do goleiro, que espalmou.