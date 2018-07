Cristiano Ronaldo celebra 'confiança' para temporada após título

Autor dos dois gols que garantiram a vitória por 2 a 0 sobre o Sevilla, nesta terça-feira, em Cardiff, no País de Gales, na final da Supercopa da Europa, Cristiano Ronaldo exaltou a importância psicológica que esse título teve para o Real Madrid neste início de temporada do futebol do Velho Continente. Embora a equipe defendesse a condição de atual campeã europeia e conte com um elenco repleto de estrelas, o astro português lembrou que era preciso provar essa força dentro de campo desde já.

"É um momento muito especial, eu não tinha este título no currículo. O time esteve muito bem e começamos o ano da melhor forma, com o pé direito, que é o que queríamos para darmos confiança para o resto da temporada. Fomos justos vencedores e por isso levamos a Copa (Supercopa) para casa", afirmou o jogador.

O atacante também festejou o fato de que jogou sem dores, depois de ter sido atrapalhado por lesões no final da temporada passada e no período de disputa da Copa do Mundo no Brasil, onde amargou junto com a seleção portuguesa a eliminação na primeira fase da competição.

"Tivemos problemas ao final da temporada passada e no Mundial. Já estou bem, marquei dois gols importantes e estou muito feliz e de volta. O time também me ajudou e o primeiro gol me deu confiança. Não senti dor e é importante ajudar a ganhar esta Copa", completou, se referindo ao título obtido nesta terça.

O técnico Carlo Ancelotti, por sua vez, celebrou o fato de já iniciar a temporada europeia com um troféu e disse "ter sorte de treinar um elenco fantástico", que já era muito forte e ficou ainda mais poderoso após as contratações de nomes do quilate de Toni Kroos, James Rodríguez e Keylor Navas.

O treinador também comemorou a boa condição física do principal jogador de sua equipe. "Cristiano está totalmente recuperado. Seu rendimento foi excelente. Foi o melhor do jogo e resolveu com dois gols fantásticos", afirmou, para em seguida elogiar outros astros. "Não há muitas coisas a dizer sobre Bale e Benzema porque são fantásticos... Com os novos reforços melhoramos a qualidade do time. Os dois jogadores (James e Kroos) jogaram bem. Kroos esteve perfeito, jogando muito bem, sendo muito rápido e com as ideias claras. James teve problemas no primeiro tempo, mas no segundo esteve muito bem", completou.