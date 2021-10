Cristiano Ronaldo celebra números rumo à 5ª Copa com Portugal: 'Está no meu e no nosso DNA'

Depois de marcar três gols na goleada de Portugal sobre Luxemburgo por 5 a 0 nesta terça-feira, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para comemorar a vitória e agradecer a torcida que compareceu ao Estádio de Algarve, em Faro e Loulé, para ver o hat-trick do craque português.

"Mais uma vitória, mais um passo rumo ao nosso objetivo, mais uma noite histórica na defesa das nossas cores! Tudo se torna mais fácil quando jogamos em casa e perante um público que nos acarinha do primeiro ao último minuto… Eu tinha prometido que iria sempre à procura de mais e mais e mais! Está no meu e no nosso DNA, nunca nos contentamos, nunca baixamos os braços e vamos sempre lutar por tudo o que pudermos alcançar! Força Portugal", escreveu o atacante do Manchester United.

Com os três gols marcados contra a seleção de Luxemburgo, Cristiano Ronaldo ultrapassou a marca de 801 gols na carreira - se contar as vezes em que o portugûes balançou as redes pela seleção de base (sub-20 e sub-21) e olímpica. Aos 36 anos, o atacante, que se tornou este ano o maior artilheiro por seleções, com 115 gols, atingiu a expressiva marca em 1.101 partidas (média de 0,72 gol por jogo) na carreira.

Entre times e seleções, os 801 gols marcados pelo português se distribuem entre: Sporting, 5 gols; Manchester United, 123 gols; Real Madrid, 451 gols; Juventus, 101 gols; seleção principal, 115 gols; seleção de Portugal sub-21, 3 gols; seleção de Portugal sub-20, 1 gol; e seleção olímpica, 2 gols.

Muito superior ao adversário, Portugal resolveu a partida ainda no primeiro tempo. Logo aos sete minutos, Cristiano Ronaldo abriu o placar que ele mesmo ampliou cinco minutos depois. Antes do intervalo, Bruno Fernandes fez o terceiro. Na segunda etapa, João Palhinha marcou o quarto e Cristiano Ronaldo, de cabeça, fechou o marcador.

Com a vitória, Portugal chegou aos 16 pontos no Grupo A da competição, ainda na vice-liderança atrás da Sérvia, que chegou aos 17 depois de vencer o Azerbaijão por 3 a 1. Na próxima rodada, os portugueses enfrentam a Irlanda, ao passo que será a vez de os sérvios folgarem. Na última rodada, Portugal enfrenta a Sérvia. O confronto direto faz o time de Cristiano Ronaldo só depender das próprias forças para garantir a vaga. Com dois empates, os portugueses carimbam o passaporte para o Mundial.

Mundial aos 37 anos

A Copa do Catar pode ser o quinto e último mundial de Cristiano Ronaldo. Em novembro de 2022, o português estará com 37 anos e dificilmente não será convocado para a seleção se Portugal garantir a vaga. Depois de conduzir Portugal aos inéditos títulos de Eurocopa e Liga das Nações, o craque português não conseguiu emplacar ainda uma boa participação em Copa do Mundo com o time nacional. A vez que chegou mais longe com a seleção portuguesa foi em 2006, no Mundial da Alemanha. Na ocasião, Portugal chegou à semifinal, mas caiu diante da França e ficou em quarto lugar depois de perder a disputa do terceiro para os donos da casa. Na Copa que terminou com e tetra da Itália, o atacante português marcou apenas um gol.

No entanto, se na Alemanha Cristiano Ronaldo, então com 21 anos, ainda era considerado uma promessa no meio de jogadores como Deco e Figo, em 2010 o atacante chegou à África do Sul com o selo de melhor jogador do mundo, conquistado em 2008, e com a responsabilidade de ser o capitão da equipe. Em quatro jogos, o português marcou apenas um gol — na goleada por 7 a 0 sobre a Coréia do Norte — e viu sua seleção cair para a campeã Espanha nas oitavas de final.

Quatro anos depois, no Brasil, Portugal teve o pior desempenho em um Mundial na era Cristiano Ronaldo. Os portugueses caíram ainda na fase de grupos, e Cristiano, protagonista na conquista do décimo título de Liga dos Campeões da história do Real Madrid naquele ano, conseguiu contribuir com apenas um único gol.

Em 2018, Cristiano voltou aos Mundiais e estreou na Copa da Rússia de forma histórica: três gols no empate em 3 a 3 com a Espanha. Porém, os gols do craque ficaram restritos ao primeiro jogo e os portugueses voltaram para casa depois de o time perder para o Uruguai nas oitavas de final.

Em quatro Copas do Mundo, Cristiano Ronaldo disputou 14 jogos, marcou seis gols e venceu cinco partidas. Pela seleção de Portugal principal, ele fez 115 gols em 182 apresentações e conquistou dois títulos.