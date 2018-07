Cristiano Ronaldo classifica Portugal para as semifinais da Euro

O jogador mais caro do mundo acertou a trave duas vezes em uma noite inicialmente frustrante, mas que coroou o domínio de Portugal no segundo tempo com seu terceiro gol no torneio, ao completar de cabeça para o gol um cruzamento de João Moutinho.

Os portugueses, que apareciam pela quinta vez seguida numa quarta de final de Eurocopa, tiveram uma performance impressionante e enfrentarão Espanha ou França na semifinal.

Os tchecos começaram bem a partida com uma boa atuação de Petr Jiracek, e Portugal demorou a se assentar em campo.

O jogo português se limitava a entregar a bola a Cristiano Ronaldo em todas as oportunidades, e o astro do Real Madrid não conseguia disfarçar sua frustração com seus colegas de time.

O atacante não conseguiu completar um passe de cobertura e mandou para longe uma cobrança de falta, levando ao delírio os torcedores da República Tcheca.

Nani e Miguel Veloso receberam cartões amarelo num momento mais nervoso da partida, e Portugal sofreu outro revés quando Hélder Postiga deixou o campo machucado no final do primeiro tempo para ser substituído por Hugo Almeida.

Aos 19 minutos do segundo tempo, Hugo Almeida perdeu a chance de abrir o placar ao mandar por cima do gol uma bola cruzada com perfeição por Raul Meirelles.

Portugal dominava e Nani forçou Petr Cech a fazer boa defesa, antes de Hugo Almeida empurrar bola passada por Nani para o gol, mas ver o bandeirinha assinalar impedimento.

A partida parecia caminhar para a prorrogação, até que Cristiano Ronaldo fez de cabeça o gol da classificação.