Cristiano Ronaldo cobra melhora da Juventus: 'Precisa pensar em ser o melhor'

Fora das quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez depois de nove temporadas, o craque português Cristiano Ronaldo desabafou nas redes sociais após a eliminação da Juventus pelo Lyon na competição europeia.

"A temporada 2019/20 acabou para nós, muito mais tarde que o normal, mas muito mais cedo que o esperado. Agora é hora de reflexão e de analisar os altos e baixos, porque o pensamento crítico é a única maneira de melhorar", refletiu o camisa 7 em publicação neste sábado, lembrando o adiamento do mata-mata para agosto em função da pandemia.

Cristiano Ronaldo marcou os dois gols da vitória da Juventus por 2 a 1 sobre o Lyon, na sexta-feira, em Turim. A grande atuação, entretanto, foi insuficiente para levar a equipe italiana adiante. Como havia sido derrotada por 1 a 0 na França, a Juve acabou eliminada pelo critério do gol sofrido dentro de casa.

"Um grande clube como a Juventus deve sempre pensar como o melhor do mundo, trabalhar como o melhor do mundo, para que possamos nos considerar um dos melhores e maiores clubes do mundo. Vencer o Campeonato Italiano novamente em um ano tão difícil foi algo que nos orgulhou muito [...] Mas os torcedores exigem mais e esperam mais de nós. E temos que corresponder às mais altas expectativas", acrescentou o atacante, reconhecido mundialmente pela sede de conquistas coletivas e pessoais na carreira.

Na publicação, inclusive, Cristiano citou os feitos alcançados nesta temporada pelo clube e pela seleção. "Pessoalmente, marcar 37 gols pela Juventus e 11 por Portugal é algo que me faz encarar o futuro com ambição renovada e vontade de continuar cada vez melhor [...] Que essas pequenas férias nos permitam tomar as melhores decisões para o futuro e voltar mais fortes e comprometidos do que nunca", concluiu astro português.

Cristiano Ronaldo não era eliminado nesta fase da Liga dos Campeões desde 2010. Coincidentemente, o algoz na ocasião também havia sido o Lyon, com vitória por 2 a 1 no placar agregado sobre o Real Madrid, equipe defendida pelo português à época.

O desabafo foi publicado pelo atacante aproximadamente quatro horas após o anúncio oficial da demissão do técnico Maurizio Sarri por meio das redes sociais oficiais da Juventus. O ex-meio campista Andrea Pirlo já foi confirmado como sucessor no cargo.