Cristiano Ronaldo comemora bom ano no Real Madrid

Faltando pouco para a pausa de natal e ano novo do Real Madrid, o craque Cristiano Ronaldo comemorou o bom ano que teve em sua carreira. Em 2014, além do título espanhol da temporada 2013/14 pela equipe espanhola, o português conquistou o prêmio de melhor do mundo no começo do ano e ainda vê a equipe de Madri ser considerada uma das melhores do mundo.

"O natal sempre se celebra com a familia com os amigos, com os filhos. Assim como este ano estarei mais uma vez. Um ano que vivi grandes emoções que as coisas ocorreram bem, tanto em nível profissional quanto em familiar. Por isso estou muito contente", disse Cristiano Ronaldo. "É o melhor vestiário que estive nos últimos anos, o Real é uma grande família. Os títulos individuais são o reconhecimento de um coletivo que funcionou bem", falou.

Líder do Espanhol, com 33 pontos (dois à frente do rival Barcelona), o Real terá mais três jogos para fazer antes da virada do ano. "Ouço as pessoas dizerem que talvez essa seja a melhor equipe do Madrid nos últimos anos, mas só vamos saber se é verdade se ganharmos o título", afirmou.