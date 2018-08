Cristiano Ronaldo comemora vitória da Juventus e ganha elogios do técnico

Cristiano Ronaldo fez enfim sua estreia oficial com a camisa da Juventus neste sábado. E, mesmo sem balançar as redes, recebeu elogios do técnico Massimiliano Allegri após a vitória sobre o Chievo por 3 a 2, fora de casa, na rodada de abertura da nova edição do Campeonato Italiano.

"Cristiano Ronaldo fez um bom jogo. Ele acertou vários chutes no gol. Hoje ele não marcou porque, claramente, estava escrito em algum lugar que ele não deixaria sua marca na estreia", disse o treinador.

Titular, o grande reforço da Juventus para a temporada europeia fez boa partida do começo do fim do confronto. Mas teve dificuldades para superar o goleiro Sorrentino, em dia inspirado. Cristiano Ronaldo tentou de todas as formas, porém não teve sucesso. Os gols da equipe de Turim foram marcados por Khedira, Bonucci e Bernardeschi.

Apesar de não marcar em sua estreia, o ex-jogador do Real Madrid comemorou sua estreia, em comentário breve nas redes sociais. "Feliz pela primeira vitória com a camisa da 'Juve'", disse o atacante português, que foi a contratação mais cara da história do futebol italiano. A Juventus pagou 112 milhões de euros (R$ 500 milhões) pelo reforço.

Cristiano Ronaldo terá outra oportunidade para marcar seu primeiro gol com a camisa da equipe italiana no próximo sábado, no duelo contra a Lazio, em casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. A partida marcará o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo em Turim, deve ter casa cheia e grande festa.