Cristiano Ronaldo compra bolo e perde avião para Portugal

"A responsável pela viagem me perguntou se eu me importava em sentar nas asas do avião. Eu aceitei. Depois fui à cafeteria para comprar um bolo e o avião decolou sem mim. Não é justo", queixou-se Cristiano Ronaldo, segundo o centro de informações da Eurocopa 2012, que está sendo disputada na Ucrânia e Polônia.

O técnico da seleção lusa, Paulo Bento, só se deu conta que a estrela da equipe não tinha subido no avião quando era tarde demais. O jogador precisou esperar horas no aeroporto para embarcar em outro voo.

Os portugueses voltaram ao seu país após perderem as semifinais para a Espanha na disputa de pênaltis.