Cristiano Ronaldo conduz goleada do Real; Barça bate o Málaga

Recém-coroado campeão, o Barcelona também encerrou sua campanha com uma vitória, virando o jogo contra o Málaga por 3 x 1 com a maior parte do time titular em repouso para a final da Liga dos Campeões, contra o Manchester United, na semana que vem.

O Barça, que assegurou seu terceiro troféu consecutivo na liga espanhola na semana passada, terminou com 96 pontos em 38 jogos, quatro adiante do segundo colocado Real Madrid, que conferiu 102 gols na atual temporada.

O centro-avante português Cristiano Ronaldo só precisou de quatro minutos para ultrapassar o recorde anterior de 38 gols na liga local, aproveitando uma cabeçada de Sergio Ramos junto à trave adversária.

Ele também conferiu o sétimo tento do time aos 32 minutos da etapa complementar, correndo pelo fundo e disparando um tiro longo perto da trave.

Adebayor, cujo período de empréstimo do Manchester City está terminando, se despediu com três gols, Karim Benzema fez dois e o adolescente Joselu contribuiu com mais um no final.

O Málaga abriu o placar graças a Sebastian Fernandez, mas o Barcelona igualou com um pênalti controverso pouco antes do intervalo que Bojan Krkic conferiu.

Os anfitriões haviam dado bastante trabalho ao Barça no primeiro tempo, mas um chute de longe de Ibrahim Afellay e uma cabeçada do novato Marc Bartra nos 15 minutos finais selaram a 30 vitória do Barça na temporada.