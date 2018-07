Cristiano Ronaldo confirma favoritismo e leva 4ª Bola de Ouro da carreira

Cristiano Ronaldo confirmou o favoritismo e faturou nesta segunda-feira a Bola de Ouro, prêmio de melhor jogador do ano, que volta a ser concedido somente pela revista France Football, após o fim da parceria com a Fifa. O atacante português conquistou a premiação pela quarta vez na carreira após brilhar tanto com a camisa do Real Madrid quanto com a da seleção de Portugal em 2016. Agora o atleta do Real Madrid está a apenas uma conquista de Lionel Messi, dono de cinco Bolas de Ouro.

O jogador foi o grande líder da sua seleção na conquista da Eurocopa, em julho, na França. Foi o maior título da história do time português. Cristiano Ronaldo teve desempenho decisivo ao longo de toda a campanha, ainda que tenha ficado de fora da grande final, por problema físico.

Pelo Real Madrid, ele comandou a equipe em mais uma conquista da Liga dos Campeões. Com o 11º título do time espanhol na tradicional competição, Cristiano Ronaldo se sagrou campeão europeu por duas vezes no mesmo ano, e em menos de dois meses, levando em conta o troféu continental por seleções, na Euro. "Foi o melhor ano de minha carreira, tanto em nível coletivo quanto no individual", celebrou o atacante.

O jogador já tinha três Bolas de Ouro na carreira, antes de brilhar ao longo de 2016. A primeira foi obtida em 2008, quando ainda vestia a camisa do Manchester United. Na época, o prêmio era apenas concedido pela revista France Football. Também faturou a premiação em 2013 e 2014, quando o prêmio já era entregue em parceria pela revista e pela Fifa.

O acordo entre a publicação e a entidade máxima do futebol teve início em 2010 e durou até 2015. Em seu "retorno às origens", neste ano, a premiação volta a ser decidida somente por um grupo de jornalistas escolhidos pela própria revista, sem a participação de técnicos e capitães das seleções nacionais, como acontecia ao longo da parceria com a Fifa.

No entanto, houve mudanças em relação aos primeiros anos da Bola de Ouro. A France Football fez uma seleção prévia de 30 jogadores nos quais os jornalistas puderam votar, e não mais 23, como acontecia até 2009. Além disso, a revista não anunciou os três finalistas, somente o vencedor.

A Bola de Ouro é a premiação mais antiga na seleção do melhor jogador do mundo. De 1956 a 2009, a revista France Football realizou a tradicional eleição de forma independente, premiando os mais diversos nomes, desde Alfredo Di Stéfano e Lev Yashin até Cristiano Ronaldo e Messi.

Cristiano Ronaldo ainda poderá levar o prêmio de melhor do mundo da Fifa, que segue concedendo sua premiação de forma independente. A eleição da entidade será anunciada no dia 9 de janeiro, em Zurique. O português é um dos três finalistas, ao lado de Messi, do Barcelona, e do francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid.