Cristiano Ronaldo confirma gravidez da mulher e anuncia que casal espera gêmeos

Apesar de não viver grande momento com a camisa do Manchester United, Cristiano Ronaldo tem motivos para sorrir fora dos gramados. O astro português usou as redes sociais para anunciar que a mulher, Georgina Rodríguez, está grávida novamente. Desta vez, o casal está esperando gêmeos.

"É bom anunciar que estamos esperando gêmeos. Nossos corações estão cheios de amor, estamos ansiosos para conhecê-los", escreveu Cristiano Ronaldo.

Antes mesmo do jogador revelar a novidade para o seus seguidores, a revista espanhola Hola já havia publicado que a família aguardava a chegada de novos herdeiros. O atacante não disse em qual mês de gestação está Georgina, mas de acordo com a revista ela está na 12ª semana de gravidez.

No ano passado, Georgina admitiu em entrevista para a própria Hola o desejo de ter mais filhos com Cristiano Ronaldo. O casal está junto desde 2016 e no ano seguinte celebrou a chegada da primeira filha, Alana Martina. O português também é pai de outras três crianças de mães diferentes: Cristiano Ronaldo Júnior, nascido em 2010 e cujo a identidade da mãe é mantida em segredo; além dos gêmeos Eva e Mateo, gerados através de barriga de aluguel.

Cristiano Ronaldo e Georgina se mudaram para o Reino Unido em agosto, quando o atacante de 36 anos deixou a Juventus após três anos para acertar seu retorno ao Manchester United. O casal começou a se relacionar ainda quando o craque portugês defendia o Real Madrid e morava na capital espanhola.