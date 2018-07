Cristiano Ronaldo: 'Copa do Rei sempre foi objetivo'

"Era um título muito importante para a gente. Era um objetivo que tínhamos para esta temporada e conseguimos. E o fizemos contra um Barcelona que jogou muito bem no segundo tempo", comentou o atacante, que já previa um jogo de poucos gols: "Sabíamos que, nesta partida, quem marcasse ganharia. E assim que aconteceu". O único gol do jogo, marcado exatamente por Cristiano Ronaldo, saiu somente aos 7 minutos do primeiro tempo da prorrogação.

Quem também comemorou muito o título foi o presidente do clube, Florentino Pérez. Mentor dos elencos galácticos, o dirigente só não tinha a Copa do Rei no seu currículo. "Foi uma partida muito vibrante. O Real Madrid fez tudo que podia para conquistar a Copa", assegurou, destacando a festa do futebol espanhol, que, segundo ele "mostrou que lidera o futebol no mundo".

Ainda comemorando o título no gramado, Xabi Alonso preferiu não lembrar que, daqui a uma semana tem mais um clássico contra o Barcelona, desta vez pela Liga dos Campeões: "Temos que desfrutar o momento e logo pensaremos no seguinte. Temos que celebrar esse como ele merece", afirmou o volante.