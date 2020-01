Cristiano Ronaldo cria um problema, mas resolve 100, diz técnico da Juventus

Cristiano Ronaldo às vezes parece criar mais problemas do que resolve, mas, depois de mais uma performance que deu a vitória à Juventus no domingo, o técnico da equipe, Maurizio Sarri, estava convencido de que ele resolve mais, apesar de não ser fácil de lidar.

“Às vezes, Ronaldo cria um pequeno problema, porque você sabe que tem um campeão na equipe e ela tem que ser construída em torno dele, mas ao mesmo tempo ele resolve 100”, disse o treinador. “Você só tem de ter claro que tudo gira em torno dele", completou.

O jogador de 34 anos se recuperou de problemas no joelho que o afetaram no começo da temporada e, no domingo, marcou pelo notável sétimo jogo seguido pelo Campeonato Italiano, ao anotar os dois da vitória por 2 x 1 sobre o Parma.

Ele chegou a 16 gols marcados no torneio nesta temporada, incluindo 11 nos últimos sete jogos, ajudando a Juventus a abrir quatro pontos de vantagem na liderança do campeonato, com a equipe de Turim buscando o nono scudetto seguido.

Foi o suficiente para Sarri afastar a dúvida que frequentemente é levantada sobre o cinco vezes eleito melhor jogador do mundo: vale a pena o problema de organizar o time em torno dele?