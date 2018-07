Cristiano Ronaldo dá empate ao Real contra o Manchester United

Jogando em casa, o Real pressionou o United, que no entanto conseguiu abrir o placar aos 20 minutos, quando Danny Welbeck aproveitou escanteio cobrado por Wayne Rooney.

Cristiano Ronaldo - protagonista da mais cara transação da história do futebol ao trocar Manchester por Madri, em 2009 - igualou o placar dez minutos depois, quando subiu para escorar o cruzamento de Angel di Maria. Antes do jogo, o português havia sido ovacionado pelas duas torcidas.

David De Gea, goleiro do United, fez pelo menos duas grandes defesas e evitou a vitória do Real. Mas aos 37 do segundo tempo Robin van Persie teve uma chance clara para o time inglês - só que chutou fraco e permitiu que Xabi Alonso afastasse.

O resultado dá ao Manchester United uma ligeira vantagem no jogo de volta, no dia 5.