Cristiano Ronaldo dá show, faz três e Real goleia por 5 a 0

Com três gols de Cristiano Ronaldo e outros dois de Benzema, o Real Madrid venceu o Athletic Bilbao por 5 a 0, neste domingo, no Estádio Santiago Bernabéu, e assumiu a quarta posição do Campeonato Espanhol, com 15 pontos ganhos. A goleada foi importante também pelo fato de que neste dia de duelos o Sevilla também ganhou, chegando aos 16 pontos no terceiro lugar ao bater o La Coruña por 4 a 1, em casa.

O astro português acabou dando um show para a torcida madrilenha neste domingo, pois além de balançar as redes três vezes ainda deu uma assistência para um gol do atacante francês. Assim, o jogador eleito o melhor do mundo pela Fifa agora acumula 13 gols em sete jogos no Espanhol, no qual o Real também ultrapassou o Atlético de Madrid, atual campeão, que caiu para o quinto lugar, com 14 pontos, após ser batido por 3 a 1 pelo vice-líder Valencia, no último sábado.

No jogo deste domingo, o Real abriu o placar logo aos 2 minutos, quando Cristiano Ronaldo recebeu cruzamento da direita após rápida troca de passes em velocidade do ataque merengue e cabeceou para as redes. Já o segundo gol do Real só foi sair aos 40 minutos, quando Modric bateu escanteio da direita para Benzema subir mais que os defensores e também testar firme para abrir 2 a 0.

Na etapa final, o time da casa ampliou o placar aos nove minutos. Gareth Bale foi lançado em velocidade pela direita e cruzou para Cristiano Ronaldo, que fechava pelo meio e finalizou já da pequena área para as redes.

Dono do jogo, o Real começou a transformar a partida em goleada aos 23 minutos, quando Cristiano Ronaldo foi lançado na esquerda e cruzou para Benzema bater de primeira para o gol, cara a cara com o goleiro.

O Real era avassalador no ataque e, após Casillas praticar duas boas defesas em ataques do Bilbao, acabou decretando o 5 a 0 em um lance de sorte. Aos 42 minutos, Pepe cabeceou uma bola cruzada da esquerda e viu a mesma resvalar em Cristiano Ronaldo, que estava no caminho, de forma involuntária para o gol. O time adversário reclamou que o português usou o braço, mas o atacante nem sequer teve tempo de se mexer quando a bola foi em sua direção.

O 5 a 0 deixou o Athletic Bilbao encabeçando a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com quatro pontos ganhos, mesma pontuação de La Coruña e Córdoba, respectivos 19º e 20º nos critérios de desempate. Entre eles, o La Coruña acabou atropelado pelo Sevilla, que teve Stephane M''Bia marcando dois dos quatro gols do triunfo por 4 a 1. E a surra poderia ter sido maior se Carlos Bacca, autor de um dos gols, não tivesse perdido um pênalti no fim.

Em outros dois jogos disputados neste domingo na Espanha, o Villarreal venceu o Celta por 3 a 1, fora de casa, enquanto o Espanyol superou a Real Sociedad por 2 a 0, em Barcelona. O primeiro destes resultados deixou o Celta em sexto lugar, com 12 pontos, enquanto o Villarreal agora é o sétimo colocado, com 11. O Espanyol, por sua vez, agora é o oitavo, com nove, e a Real Sociedad a 15ª, com cinco.