Cristiano Ronaldo desabafa e critica boatos sobre seu futuro: 'Apenas conversa'

As contínuas especulações que ligam o seu nome ao Real Madrid e outros clubes fizeram Cristiano Ronaldo escrever um desabafo em suas redes sociais. Nesta terça-feira, o astro português criticou a frivolidade de parte da imprensa que afirma que ele deixará a Juventus e praticamente descartou que sairá do clube italiano, com o qual tem contrato até junho de 2022.

"Estou quebrando meu silêncio agora para dizer que não posso permitir que as pessoas continuem brincando com meu nome. Continuo focado na minha carreira e no meu trabalho, comprometido e preparado para todos os desafios que tenho que enfrentar. Todo o resto? Todo o resto é apenas conversa", enfatizou o craque português. "Ele disse estar incomodado com as menções que o associam a vários clubes "sem que ninguém se preocupe em tentar descobrir a verdade".

Cristiano Ronaldo, com a declaração, demonstra a intenção de encerrar as especulações acerca de seu futuro. Nos últimos dias, assim como ocorre em outras janelas de transferências, diversos veículos de comunicações de países europeus publicaram que o atacante deseja deixar a Juventus.

"Quem me conhece sabe o quanto estou focado no meu trabalho. Menos conversa e mais ação, esse tem sido meu lema desde o início da minha carreira. No entanto, tendo em vista tudo o que foi dito e escrito recentemente, tenho que expor minha posição", explicou o jogador.

"Mais do que o desrespeito por mim como homem e como jogador, a forma frívola com que o meu futuro é divulgado na imprensa é um desrespeito a todos os clubes envolvidos nestes boatos, bem como aos seus jogadores e staff", acrescentou.

A imprensa europeia europeia aponta que um dos interessados seria o Real Madrid, clube do qual Cristiano Ronaldo se tornou uma lenda, com gols e vários títulos, incluindo quatro troféus da Liga dos Campeões. Ele lembrou de sua história gloriosa no clube espanhol e a relação de "profundo carinho" com os torcedores merengues, mas essa história já se encerrou.

"Minha história no Real Madrid foi escrita. Foi gravada. Em palavras e números, em troféus e títulos, em discos e em manchetes. Está no Museu do Estádio Santiago Bernabéu e também na mente de todos os torcedores do clube. E além do que conquistei, lembro que nesses nove anos tive uma relação de profundo carinho e respeito pelos torcedores, um carinho e respeito que mantenho até hoje, e que sempre guardarei com carinho. Sei que os verdadeiros torcedores do Real Madrid continuarão a me ter em seus corações e eu os terei no meu", relatou.

O português tem contrato com a Juventus até junho de 2022 e, até o momento, as conversas pela renovação estão paralisadas. A partir de janeiro, portanto, o atleta pode assinar de graça com qualquer equipe. Mas, na Itália, a diretoria do clube de Turim diz que o português continua nos planos e cumprirá o seu contrato e ele indicou que quer permanecer.