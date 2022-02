Cristiano Ronaldo desencanta e Manchester United ganha do Brighton no Inglês

Cristiano Ronaldo não costuma ficar muito tempo sem marcar seus gols. Mas estava há seis jogos sem conseguir balançar as redes adversárias em momento delicado do Manchester United na temporada. Após três empates seguidos e queda na Copa da Inglaterra, o time e o astro desencantaram em vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, no Old Trafford, nesta terça-feira. O português iniciou a construção do resultado positivo com um belo gol pelo Campeonato Inglês.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o começo da fase final ficou marcado pela enorme festa de Cristiano Ronaldo. Os jogadores do United apertaram a marcação e conseguiram roubar a bola, que acabou nos pés do camisa 7, de frente para o gol.

Cristiano Ronaldo partiu com tudo para cima da marcação, passou pelo zagueiro e bateu forte para abrir o placar. Uma bomba, indefensável. Deslizou de joelhos perto da bandeirinha e ainda vibrou muito ao lado dos torcedores. Um gol de alívio para ele e para o Manchester.

Após um primeiro tempo duro, com o Brighton exigindo boas defesas do goleiro De Gea, o Manchester United saiu na frente para festa da torcida. Logo após Cristiano Ronaldo abrir o marcador, as coisas ficaram facilitadas com a expulsão de Dunk em auxílio do VAR.

O Brighton não ameaçou mais a defesa vermelha do United e ainda sofreu o segundo gol em contra-ataque rápido nos minutos finais e definição de Bruno Fernandes. O jogo era atrasado da 18ª rodada. O United subiu para os 43 pontos no Campeonato Inglês, ultrapassando o West Ham, com 41, e assumiu a quarta colocação, que garante vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.