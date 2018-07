Cristiano Ronaldo desencanta, faz três, e Real Madrid goleia o Alavés

Criticado por só ter marcado quatro gols pelo Real Madrid na temporada, dois pelo Espanhol, Cristiano Ronaldo desencantou neste sábado. Ajudado por um pênalti mal marcado, o português fez três gols na goleada por 4 a 1 sobre o Alavés, em Vitória, casa do rival, no País Basco. Ele, porém, ainda perdeu um pênalti.

O brasileiro Deyverson foi quem abriu o placar para o Alavés, aos 7 minutos, completando cruzamento da esquerda. Depois, ele foi o pivô da polêmica do jogo. Bale bateu falta aos 15 minutos e a bola bateu na cabeça de Deyverson, que estava na barreira. O árbitro, equivocadamente, deu pênalti, como se ele tivesse desviado com a mão.

Cristiano Ronaldo cobrou o pênalti e empatou para o Real Madrid. Depois, aos 33, o português também fez o segundo gol, aproveitando bola roubada por Benzema no ataque. O chute ainda desviou na zaga e enganou o goleiro.

Na segunda etapa, o português teve mais um pênalti para cobrar, mas parou no goleiro Fernando Pacheco, que fez a defesa no canto esquerdo baixo. Ronaldo, depois, se redimiu marcando o quarto gol, aos 43. Antes, Morata havia deixado o dele, de cobertura. O espanhol marcou pelo quarto jogo seguido.

O Real Madrid, que já era líder, chegou aos 24 pontos e abriu três na liderança, ao menos provisoriamente, uma vez que o Sevilla não saiu de um empate em 1 a 1 com o Sporting Gijón, mais cedo, e está com 21. Barcelona e Villarreal estão com 19, mas ainda jogam pela rodada.