Cristiano Ronaldo desenhará linha de roupas íntimas para empresa

COPENHAGUE - O jogador português Cristiano Ronaldo será responsável por desenhar uma linha de roupas íntimas masculinas para a marca dinamarquesa "JBS Textile Group", anunciou nesta terça-feira a companhia.

O atacante do Real Madrid será responsável por desenhar duas coleções, uma direcionada aos mais jovens e outra aos que estão mais interessados na moda e queiram seguir "as últimas tendências", detalhou a empresa dinamarquesa em comunicado.

A linha de Cristiano Ronaldo incluirá roupas íntimas e meias e a cada ano o jogador desenhará novos produtos. "É importante para a JBS que as pessoas com as quais trabalhamos representem os valores da nossa empresa. Quem melhor para representar a insuperável qualidade do que um dos melhores jogadores do mundo?", afirmou o proprietário da companhia, Claus Bjerg Sorensen.

Cristiano Ronaldo elogiou a qualidade dos produtos da JBS e destacou que colabora com companhias do mundo da moda que sejam capazes de produzir produtos "únicos" para seus clientes. As criações de Cristiano Ronaldo estarão disponíveis em vários mercados internacionais "em um futuro próximo", segundo a companhia.

O "JBS Textile Group" está vinculado ao mundo do esporte e conta, por exemplo, com uma série desenhada pela tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki.