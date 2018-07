Cristiano Ronaldo desfalca Portugal em amistoso após cotovelada O capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, não disputará o amistoso de quarta-feira contra o Gabão em Libreville, após sofrer um corte sobre o olho esquerdo na partida do Campeonato Espanhol em que o Real Madrid ganhou do Levante no domingo, disse nesta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.