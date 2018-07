Cristiano Ronaldo diz que colocou a carreira em risco ao jogar a Copa

O atacante Cristiano Ronaldo confirmou nesta quinta-feira que pôs em risco sua carreira por ter entrado em campo na final da última Liga dos Campeões da Europa e também na Copa do Mundo . De acordo com o português, ele, que sofreu no período com uma tendinite no joelho, forçou a musculatura e poderia ter tido problemas.

"Claro que arrisquei a carreira, mas na vida nada se ganha sem sacrifícios, e às vezes temos que arriscar", afirmou o jogador português em entrevista ao jornal português A Bola, reiterando que não poderia ficar de fora de compromissos tão importantes. "Em outra circunstância poderia ter administrado de outra maneira, mas por ser a Liga e o Mundial, é mais difícil".

Apesar de admitir a contusão, Cristiano negou que isso foi o fator principal pela decepcionante campanha de Portugal na Copa do Mundo, que terminou com eliminação na ainda na primeira fase. "Não acho que os médicos foram os responsáveis pela incompetência da seleção. (...) Há ciclos para jogadores, treinadores e dirigentes".

O craque, que garantiu que espera estar ao nível mais alto de sua forma física já nos próximos dias, também comentou que considera normal a rivalidade com Lionel Messi e descartou que ambos tenham uma má relação fora dos campos. "Somos companheiros e colegas de profissão. Fora do mundo do futebol, não temos relação por vários fatores, como ocorre com outros jogadores", disse, prevendo que no futuro os dois vão "rir juntos" dessa rivalidade e encarar as comparações com "espírito positivo".