Cristiano Ronaldo diz que decidir Liga dos Campeões em Lisboa será especial

SÃO PAULO - O português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, admitiu que disputar a final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em Lisboa, tem sabor especial. O atacante é o grande responsável pelo time espanhol voltar a disputar uma decisão da competição após 12 anos.

"Jogaremos em meu país, é minha primeira final pelo Real Madrid, e contra uma grande equipe, que impressionou e está espetacular este anos. Vamos dar tudo para ganhar, porque queremos a 'Décima'", se referindo ao número de conquistas que o clube pode atingir, em entrevista ao site da Uefa.

O craque ainda falou sobre as virtudes do Real, garantindo que o time é, antes de qualquer outra coisa, ofensivo. Nesta edição da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo bateu um recorde histórico do torneio ao marcar 16 gols.

"Somos um time muito rápido e com cinco toques criamos chances de gol. Conseguimos marcar muitos e as pessoas gostam de ver um estilo direto, com muita qualidade. O Real Madrid é um time ofensivo que gostar de marcar gols. Gostamos de brilhar e fazer feliz a torcida", disse o camisa 7.

Real e Atlético de Madrid decidem a principal competição continental europeia neste sábado, no Estádio da Luz. Quem vencer será campeão, e em caso de empate, haverá prorrogação, se necessária disputa de pênaltis.