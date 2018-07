Cristiano Ronaldo diz que denúncias reduziram sua alegria pela Bola de Ouro

O atacante português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, afirmou, em entrevista publicada nesta terça-feira, que ser acusado de evasão fiscal reduziu sua alegria por ter recebido o prêmio Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo em 2016.

"Claro que diminuiu minha satisfação, mentiria se dissesse que não. Nem vale a pena dizer onde toda essa história começou", lamentou o camisa 7 à revista francesa France Football, responsável pela entrega da premiação.

Cristiano Ronaldo garantiu que as acusações não são duras apenas para ele, mas também para os familiares.

"Meu filho já vai para a escola e começa a entender as coisas. Tudo isso me incomoda, porque tentei fazer as coisas da maneira certa, ser transparente", disse o jogador que venceu a Bola de Ouro pela quarta vez (as outras foram em 2008, 2013 e 2014).

O capitão da seleção portuguesa admitiu que vê como algo "normal", que sua vida privada seja notícia, mas se irritou diante das suspeitas provenientes do "Football Leaks", divulgadas por um consórcio de jornais europeus, de que sonegou cerca de 150 milhões de euros (R$ 530 milhões) da Receita da Espanha.

"Quando se tratam de coisas tão sérias como essas, que estão relacionadas com a justiça. Tenho meus advogados, meu time, as pessoas que trabalham comigo. Isso me fere, porque sempre tentamos fazer tudo direito", disse o atacante.

Sobre a Bola de Ouro entregue neste ano, Cristiano Ronaldo admitiu que estava pronto para ser premiado, pelo desempenho com clube e com Portugal.

"Achava que havia uma grande diferença para os demais. Leo (Messi) esteve bem, assim como Griezmann, outros jogadores do Real Madrid, como Gareth Bale, e da seleção portuguesa. Mas, se você me pergunta se eu tinha confiança, claro que tinha", garantiu.