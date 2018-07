Cristiano Ronaldo diz que Liga Espanhola é a melhor do mundo

DUBAI - Artilheiro da temporada, o atacante Cristiano Ronaldo afirmou nesta quarta-feira que o Campeonato Espanhol é o melhor do mundo. Para o atleta do Real Madrid, a competição permite aos jogadores brilharem individualmente.

"A Liga permite aos jogadores mostrarem sua técnica e suas habilidades", declarou o autor de 20 gols na atual edição do Espanhol, para quem o campeonato é superior ao Inglês.

O atacante, no entanto, não desprezou a qualidade do futebol da Inglaterra. Nos seis anos em que atuou no Manchester United, Cristiano Ronaldo disse ter "aprendido as regras básicas e os elementos do futebol, principalmente disciplina".

Com esta base, o português disse que poderia se adaptar a qualquer campeonato do mundo. Contudo, descartou sair do Real. "Estou curtindo o momento", afirmou.