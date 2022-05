Cristiano Ronaldo diz que 'não está acabado' e minimiza especulações sobre aposentadoria

Cristiano Ronaldo continua fazendo história no futebol. Nesta segunda-feira, o astro português comandou a vitória do Manchester United sobre o Brentford, por 3 a 0, e deixou o gramado sorridente e mandando uma mensagem aos críticos: "I'm not finished", ou "não estou acabado", em português.

O camisa 7 foi o grande destaque da vitória que deixa a equipe ainda sonhando com vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, apesar das chances reduzidas. São 58 pontos do United, no sexto lugar, diante de 63 do Arsenal, em quarto e com a última vaga hoje. O Tottenham é o quinto com 61.

Leia Também United vence Brentford em jogo com clima de despedida e gol de Cristiano Ronaldo

Bastante questionado nas redes sociais, Cristiano Ronaldo vem rebatendo as críticas com muitos gols. Na atual temporada, em seu retorno para a Inglaterra, são 24 em 36 jogos.

Mesmo com 37 jogos e possivelmente fora dos planos do técnico Erik Ten Hag, de acordo com a imprensa inglesa, Cristiano Ronaldo vem mostrando muito profissionalismo.

Ao anotar o seu gol nesta segunda-feira, por exemplo, concluiu um grande feito. Nos últimos 30 anos, nenhum jogador nas cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) acima de 37 anos conseguiu a façanha de chegar aos 24 gols, marca alcançada em Old Trafford.

A dúvida é se o desabafo refere-se apenas a não estar acabado para o futebol ou se sua história no Manchester United ainda pode ganhar novos episódios. A equipe ainda faz duas visitas pelo Campeonato Inglês, diante de Brighton e Crystal Palace.