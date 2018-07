Cristiano Ronaldo diz que não fará milagres na Copa Se a grande esperança dos portugueses é ver Cristiano Ronaldo brilhar na Copa do Mundo de 2010, a decepção pode ser grande. Nesta sexta-feira, o astro deixou claro que não fará milagres no Mundial e disse contar um bom desempenho coletivo de Portugal, que está no mesmo grupo do Brasil na primeira fase.