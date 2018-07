Cristiano Ronaldo doa 100.000 euros a vítimas afegãs de minas

GENEBRA - O jogador português Cristiano Ronaldo vai doar 100.000 euros em nome da Uefa para ajudar na reabilitação de afegãos amputados, a maioria vítimas de minas, disse na quarta-feira o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. É a segunda vez que o atacante do Real Madrid e da seleção portuguesa contribui com a rede da Cruz Vermelha composta por sete centros ortopédicos no Afeganistão, segundo o comitê.

"Para mim é uma grande honra poder ajudar os outros e me faz extremamente feliz", disse Cristiano Ronaldo, que joga nesta quarta-feira contra sua ex-equipe, o Manchester United, pela Liga dos Campeões. Também em nome da Uefa, ele doou uma quantia similar em 2008 à Cruz Vermelha, que ajuda mais de 90.000 vítimas de minas e outras pessoas incapacitadas no país, palco de conflitos desde 1988.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)