Cristiano Ronaldo é chamado e vai liderar Portugal nas finais da Liga das Nações

O astro Cristiano Ronaldo lidera a lista dos 23 convocados divulgada pelo técnico Fernando Santos, nesta quinta-feira, para integrar a seleção de Portugal na fase final da Liga das Nações, a ser disputada entre os dias 5 e 9 de junho.

Com este novo chamado, o astro português e da Juventus, de 34 anos, jogará sua décima competição internacional por seu país desde a Eurocopa de 2004. O primeiro jogo do selecionado português será em 5 de junho contra a Suíça, no Porto, pela semifinal, enquanto Inglaterra e Holanda se enfrentarão no dia seguinte em Guimarães. A decisão e a disputa do terceiro lugar vão ser no dia 9, em Porto e Guimarães, respectivamente.

Antes de Portugal alcançar as semifinais, Cristiano Ronaldo preferiu não participar da fase de grupos da Liga das Nações, pois estava no início da sua passagem pela Juventus. O jogador eleito cinco vezes o melhor do mundo voltou a atuar por sua seleção em meados de março nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. Mas fez gols frente a Ucrânia (0 a 0) e depois se machucou na partida seguinte, contra a Sérvia (1 a 1).

Apesar de fracassar na sua tentativa de ganhar a Liga dos Campeões pela quarta vez consecutiva - após o tricampeonato com o Real Madrid -, Cristiano Ronaldo festejou o oitavo título italiano consecutivo da Juventus e vai comandar a seleção campeã europeia de 2016 na tentativa de obter um segundo título continental.

João Felix, de apenas 19 anos e que teve uma excelente temporada de estreia pelo Benfica, atraindo o interesse de clubes de toda a Europa, não foi convocado por Fernando Santos. O meia João Mário, do West Ham, e o atacante André Silva, do Sevilla, também não foram lembrados pelo treinador.

Já o brasileiro naturalizado português Dyego Souza, do Braga, de 1,90m, é um das esperanças de gol. Em 33 jogos no Português deste ano, o atacante marcou 15 vezes e ainda deu cinco assistências.

Confira a lista dos 23 convocados da seleção portuguesa:

Goleiros: Beto (Goztepe/TUR), José Sá (Olympiacos/GRE), Rui Patricio (Wolverhampton/ING).

Defensores: João Cancelo (Juventus/ITA), José Fonte (Lille/FRA), Pepe (Porto), Mario Rui (Napoli/ITA), Nelson Semedo (Barcelona/ESP), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund/ALE) e Ruben Dias (Benfica).

Meio-campistas: Bruno Fernandes (Sporting Lisboa), Danilo Pereira (Porto), João Moutinho (Wolverhampton/ING), Pizzi (Benfica), Ruben Neves (Wolverhampton/ING), William Carvalho (Betis/ESP), João Félix (Benfica).

Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City/ING), Gonçalo Guedes (Valencia/ESP), Rafa Silva (Benfica), Dyego Sousa (Braga), Diogo Jota (Wolverhampton/ING) e Cristiano Ronaldo (Juventus/ITA).