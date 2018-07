Cristiano Ronaldo é criticado por mau humor pós-gol

O português, que é o jogador mais caro do mundo e ganha cerca de 10 milhões de euros por temporada, marcou o quinto gol do Real na surra de 5 a 1 contra o Granada, conseguindo a 21a vitória de seu time na Liga.

No entanto, pareceu haver uma percepção entre alguns fãs de que ele pode ser muito egoísta e ele reagiu às queixas, que também foram audíveis na derrota por 3 a 1 no mês passado para o Barcelona, ??quando o jogador se negou a comemorar com seus companheiros de equipe e caminhou de volta para o campo do Real com a cabeça baixa.

"Desde o jogo contra o Barça, uma parte significativa do estádio foi reclamar das performances de Ronaldo e ele não gosta disso", escreveu o jornal esportivo Marca neste domingo.

"Mas um gol é uma conquista coletiva, a expressão máxima de um trabalho bem feito pela equipe", acrescentou o jornal.

"Se Cristiano não gosta do jeito que os fãs estão se expressando, a pior coisa que pode fazer é mostrá-lo na celebração de um gol."

"Acima e além do artilheiro individual, é um gol do Real Madrid. Por todo o time."

(Reportagem de Iain Rogers)