Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador da Europa pela Uefa

Assim como já era esperado por todos, Cristiano Ronaldo foi eleito nesta quinta-feira, em Mônaco, o melhor jogador da Europa na temporada 2013/2014, na qual foi decisivo para levar o Real Madrid ao seu décimo título da Liga dos Campeões. Artilheiro da competição, com 17 gols, um recorde em uma edição do torneio, o astro português era tido como grande barbada desta premiação.

O português superou o atacante holandês Arjen Robben e o goleiro alemão Manuel Neuer, ambos do Bayern do Munique, que eram os outros dois finalistas a melhor jogador do Velho Continente e foram dois dos principais destaques da última Copa do Mundo, na qual a Alemanha se sagrou campeã e a Holanda foi terceira colocada.

Ao receber o prêmio, Cristiano Ronaldo dividiu o mérito do seu feito com seus companheiros de Real. "Foi um ano fantástico, um ano de sonho, então estou muito orgulhoso do meu time, do meu técnico e dos meus torcedores. Estou muito, muito feliz, e tenho de agradecer aos meus companheiros de time, porque sem eles os prêmios individuais são impossíveis", afirmou o atacante.

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na última eleição da Bola de Ouro da entidade, no início do ano, Cristiano Ronaldo ganhou pela primeira vez esta honraria da Uefa, que criou esta premiação em 2011. Lionel Messi, Andrés Iniesta e Franck Ribéry foram os três primeiros vencedores desta eleição, sendo que o português foi finalista desta premiação pelo quarto ano consecutivo.

PREMIAÇÃO FEMININA

Já atacante alemã Nadine Kessler foi eleita pela Uefa a melhor jogadora da Europa da temporada passada, superando as suas companheiras de Wolfsburg Nilla Fischer (sueca) e Martina Müller (alemã), outras duas finalistas desta premiação feminina. Ela se consagrou após conquistar o Campeonato Europeu com a seleção da Alemanha e levar a Liga dos Campeões com o seu clube.